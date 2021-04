Commercio: De Priamo (Fd'I), domani si vota mozione contro riattivazione ztl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani si voterà nell'ultima mezz'ora della seduta di assemblea capitolina, come previsto dal regolamento, la mozione di Fdi, sottoscritta dal Presidente De Vito, che chiede di prorogare ulteriormente la riattivazione della ztl in considerazione dei pochissimi accessi di auto al centro storico che stanno determinando di fatto una desertificazione della zona, con gravi ripercussioni sul tessuto commerciale ma anche sulla sicurezza urbana. La Raggi rispetti la sovranità dell'aula e rinvii la scelta almeno fino all'esito della voto di domani sera". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fdi. (Com)