Covid: Cremlino, la Russia risponderà a tutte le richieste di vaccini

- La Russia risponderà a tutte le richieste per avere i vaccini contro il Covid-19. Lo ha detto il portavoce della presidenza russa, Dimitrj Peskov, nel punto stampa odierno rispondendo ad una domanda sulle esportazioni del vaccino Sputnik V. Peskov ha osservato che i contratti con diversi Paesi coprono diverse dosi di vaccini richiesti e "tutti i contratti sono solitamente piuttosto lunghi". "Ciò significa, che non consegniamo il volume previsto nel contratto immediatamente, ma che diamo attuazione al contratto attraverso diversi lotti", ha spiegato Peskov osservando che tutti i Paesi sono importanti, inclusi "quelli fraterni come la Repubblka Srpska". "Per cui non ci dovrebbero essere dubbi che riusciremo a soddisfare tutte le richieste", ha precisato il portavoce russo. (Rum)