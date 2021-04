Sicilia: dissesto idrogeologico, a San Salvatore di Fitalia in sicurezza località Chiaromonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse per finanziare i lavori di consolidamento in località Chiaromonte a San Salvatore di Fitalia ci sono e ammontano a poco meno di 1,4 milioni di euro, ma senza un progetto esecutivo servono a ben poco. La Struttura contro il dissesto idrogeologico, che ha al suo vertice il governatore della Sicilia Nello Musumeci, ha colmato questa lacuna con l'aggiudicazione della relativa gara. Ebbene, sarà un raggruppamento di professionisti coordinato dall'ingegnere Mario Saitta a eseguire le indagini geologiche necessarie e i rilievi geognostici e di architettura, indispensabili per individuare le migliori soluzioni tecniche e la progettualità generale. Gli Uffici diretti da Maurizio Croce hanno, infatti, espletato in tempi brevi tutte le procedure e ora mancano solo pochi giorni per una reale inversione di tendenza in questo Comune del Messinese. Pesanti, in questi anni, i disagi e notevoli i rischi sia sulla Provinciale 155 ter che collega con Tortorici e che ha una grande importanza per tutto il comprensorio, sia sull'arteria che porta a contrada Bufana Alta: qui il versante interessato ha subito negli anni uno scivolamento a valle e gli interventi effettuati sono serviti solo a tamponare l'emergenza. Previste opere di drenaggio e di regimazione delle acque, oltre a quelle di consolidamento vero e proprio con la realizzazione di palificate in cemento armato con cordolo di coronamento tirantato. Si procederà inoltre con il ripristino della pavimentazione stradale e delle reti di sottoservizi, ma anche con varie misure di salvaguardia ambientale del sito. (Ren)