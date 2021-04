Infrastrutture: atteso oggi esito colloqui Diga rinascita, per Egitto ultima possibilità di raggiungere un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' attesa oggi la conclusione dei tre giorni di incontri a Kinshasa tra i ministri degli Esteri di Egitto, Etiopia e Sudan sui meccanismi di riempimento e funzionamento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, i colloqui in corso rappresentano l’ultima possibilità che i tre Paesi devono cogliere per raggiungere un accordo giuridicamente vincolante nei prossimi mesi e in vista della prossima stagione delle piogge. "L'Egitto ha negoziato per oltre dieci anni con la sincera volontà politica al fine di raggiungere un accordo che raggiungesse gli obiettivi di sviluppo dell'Etiopia e, allo stesso tempo, preservasse i diritti e gli interessi dei due Paesi a valle, e ha sottolineato la necessità che gli incontri di Kinshasa portino all'avvio di un nuovo ciclo di negoziati efficaci e seri a cui parteciperanno i partner internazionali in modo da assicurarne il successo”, ha affermato il capo della diplomazia del Cairo. Il ministro degli Esteri egiziano ha anche espresso l'intenzione dell'Egitto di rendere questi negoziati un successo e di cercare di superare tutti i punti controversi che hanno ostacolato i precedenti cicli di negoziati. Secondo Shoukry, se tutte le parti manifesteranno volontà politica e buone intenzioni, “saremo in grado di raggiungere il desiderato accordo che preannuncia ampi orizzonti per la cooperazione e l'integrazione tra i Paesi e i popoli della regione”.Il successo dei colloqui trilaterali sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) in corso a Kinshasa salverebbe la regione da un peggioramento della situazione, ha aggiunto il ministro degli Esteri Shoukry. Negli ultimi 10 anni, nell’ottica di raggiungere un accordo vincolante sulla Gerd, l’Egitto ha costantemente fornito soluzioni e proposte, tenendo in considerazione le preoccupazioni dell’Etiopia e garantire i suoi obiettivi di sviluppo, ma anche preservando gli interessi dei due Paesi a valle. "Tuttavia, il successo degli sforzi in corso per risolvere la questione della Gerd ed evitare di aggravare la situazione in una regione che già soffre di disordini e instabilità richiede la volontà politica di tutte le parti di raggiungere un accordo giusto ed equo", ha detto il capo della diplomazia del Cairo. L'Egitto è impegnato nei colloqui trilaterali e multilaterali sulla Gerd da quasi 10 anni. In questi anni l'Egitto non ha indicato l’intervento militare come una possibile opzione. Tuttavia, la scorsa settimana il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, si è rivolto all’Etiopia pubblicamente: "La quota dell'Egitto per l'acqua del Nilo è una linea rossa. Toccarne una sola goccia destabilizzerebbe l'intera regione”. Alludendo a un possibile intervento militare, Al Sisi ha invitato l’Etiopia a non credere che sia al di là delle possibilità del Cairo. L'Egitto conta sulle acque del Nilo per garantirsi l'approvvigionamento di circa il 90 per cento del proprio fabbisogno idrico. Un eventuale riduzione della quota egiziana del Nilo rappresenterebbe una questione di vitale importanza per un Paese con una popolazione in costante crescita e con un settore energetico in fase di costante sviluppo. (Res)