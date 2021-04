Vietnam: presta giuramento il nuovo presidente Phuc, “continueremo a fare miracoli”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vietnam continuerà “a fare miracoli” diventando un Paese “forte e prospero”. Lo ha promesso il nuovo presidente Nguyen Xuan Phuc in occasione del suo giuramento, avvenuto dopo la sua elezione questa mattina da parte della 14ma Assemblea nazionale. Il mandato di Phuc durerà cinque anni e scadrà nel 2021. Nel suo discorso il nuovo capo dello Stato ha promesso che farà del suo meglio per svolgere le proprie funzioni in linea con le aspirazioni del popolo e in stretto coordinamento con gli altri organi istituzionali. Nel prossimo periodo, ha affermato, il Vietnam affronterà minacce e opportunità allo stesso tempo, ma “sotto la leadership del Partito comunista, con le risorse del popolo vietnamita con la forza dell’unità nazionale e il sostegno degli amici internazionali, supererà tutte le difficoltà per raggiungere gli obiettivi fissati dal 13mo Congresso nazionale del Partito”. “Saremo sempre dei buoni amici e dei fidati partner di voi tutti”, ha poi dichiarato rivolgendosi ai cittadini. (segue) (Fim)