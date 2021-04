Vietnam: presta giuramento il nuovo presidente Phuc, “continueremo a fare miracoli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Vietnam ha eletto quest’oggi Pham Minh Chinh, già segretario della commissione organizzativa del comitato centrale del Partito comunista, come primo ministro in sostituzione di Nguyen Xuan Phuc, che è diventato il nuovo presidente. La nuova leadership avrà il compito di mantenere in crescita l’economia nazionale, uscita sostanzialmente indenne dalla crisi pandemica, e di preservare la stabilità politica e sociale. L’obiettivo, secondo gli esperti, è di assestare il Vietnam su un tasso di crescita annuo del Pil pari al 6 per cento. La leadership vietnamita si poggia su quattro pilastri: il segretario del Partito comunista, il presidente, il primo ministro e il presidente dell’Assemblea nazionale. Il capo dello Stato ha la prerogativa di rappresentare il Paese all’estero. Le nomine odierne giungono dopo il 13mo Congresso nazionale tenuto a Hanoi dal 25 gennaio al primo febbraio, durante il quale il Partito comunista ha eletto Nguyen Phu Trong, 76 anni, come segretario generale per un terzo mandato consecutivo. A partire dal 2018, dopo la morte dell’allora presidente Tran Dai Quang, Trong aveva ricoperto anche l’incarico di capo dello Stato. Presidente dell’Assemblea nazionale è invece Vuong Dinh Hue, 64 anni, eletto alla fine di marzo. (segue) (Fim)