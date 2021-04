Vietnam: presta giuramento il nuovo presidente Phuc, “continueremo a fare miracoli” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chinh, 62 anni, avrà il compito di formare un nuovo governo dopo aver prestato giuramento. Nativo della provincia settentrionale di Thanh Hoa, ha ricoperto vari incarichi all’interno del Partito comunista ed è stato eletto tra i 18 membri del Politburo in occasione del Congresso nazionale del 2016. Secondo gli analisti citati da “Nikkei”, la promozione di Chinh è in linea con i recenti indirizzi di politica interna di Hanoi, che ha operato un giro di vite contro il dissenso, anche sui social media e sulla stampa, in risposta alle tensioni in crescita in altre zone dell’Asia come Hong Kong, Thailandia e Myanmar. (segue) (Fim)