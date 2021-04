Ambiente: mozione in Consiglio regionale Molise su Rio Vivo di Termoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Migliaia di persone che vivono nella zona di Rio Vivo di Termoli rischiano di dover sborsare ingenti somme di denaro e anche di perdere la casa se i ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture non interverranno presso l'Agenzia del Demanio, per farla recedere dalle sue infondate ragioni, ponendo così fine ad un contenzioso costruito su errate interpretazioni legislative, che dura ormai da troppi anni. Una vicenda difficile e complessa che, attraverso una specifica mozione, Micaela Fanelli, prima firmataria di una mozione, ha voluto portare all'attenzione del Consiglio regionale del Molise, insieme ai consiglieri Facciolla, Fontana, Manzo e Romagnuolo, chiedendo la mediazione del presidente della Regione presso i due ministeri romani. "Questa zona di Rio Vivo di Termoli (zona Sud) - si legge nel documento - costituisce un'ampia lingua di terreno fra il mare ed il retrostante altopiano. Per essa esistono numerose azioni giudiziarie, inizialmente promosse dall'Avvocatura dello Stato nel 1981, che rivendicavano allo Stato, spiegano i proponenti dell'iniziativa, parte di essa in qualità di demanio marittimo dai numerosi abitanti che, nel frattempo e con un piano regolatore comunale approvato dall'allora Ministero dei LL.PP., avevano costruito un intero quartiere cittadino di circa, ormai, 1000 abitanti. I privati si opposero alle pretese statali sulla zona eccependo l'intervenuta usucapione. Ma, con l'andare del tempo, anche gran parte della zona venne rivendicata quale demanio. Nacquero così centinaia di giudizi in corso, presso la Corte d'Appello di Campobasso. Tuttavia, con Legge n. 205/17 (finanziaria 2018), si è riconosciuto che il territorio in discussione è da qualificare come patrimonio disponibile dello Stato, e quindi usucapibile, in base alla loro intestazione catastale, applicando anche al Comune di Termoli la stessa legge n. 140 del 2004 che aveva dichiarato già per il Comune di Campomarino la stessa natura privatistica di un territorio molto più esteso, per centinaia di ettari, e destinato ormai a residenze turistiche per 80-100 mila abitanti d'estate".