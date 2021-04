Tunisia: presidente Saied rimanda in parlamento emendamenti legge Corte costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino, Kais Saied, ha rimandato il progetto di legge sulla Corte costituzionale all'Assemblea dei rappresentanti del popolo (il parlamento monocamerale tunisino, Arp) per una seconda lettura. Lo scorso 25 marzo, il parlamento ha approvato in una seduta protrattasi fino all’una di notte il progetto di emendamento alla legge organica numero 50 dell'anno 2015, relativa alla Corte costituzionale, con 111 voti favorevoli, otto astensioni e nessun voto contrario. La revisione ha riguardato gli articoli 10, 11 e 12. Secondo Hasna Ben Slimane, ministro ad interim della Giustizia, l'obiettivo delle modifiche proposte è quello di superare i problemi posti per completare l'elezione degli altri candidati alla Corte costituzionale. Ben Slimane ha rifiutato le accuse rivolte da alcuni politici secondo cui l’emendamento mira ad ridurre il rango dei membri della Corte costituzionale, abbassando la maggioranza richiesta per la loro elezione, ribadendo che l'obiettivo dell'emendamento è di realizzare la creazione di questa istituzione. Secondo l'articolo 11 che è stato modificato: “L'Assemblea elegge quattro membri della Corte Costituzionale, di cui tre tra i giuristi, con maggioranza di 2/3. Se il numero sufficiente di candidati non ottiene la maggioranza richiesta, dopo tre turni successivi, gli altri candidati saranno eletti da una maggioranza di 3/5 in tre turni consecutivi. Se i candidati non ottengono la maggioranza richiesta, viene organizzato un secondo turno, in cui l'elezione dei restanti candidati avviene a maggioranza di 3/5”. Dopo che il capo dello Stato rimanda al parlamento una legge organica per una seconda lettura, l'adozione avviene con la maggioranza dei tre quinti dei deputati, ovvero 131 parlamentari. (segue) (Tut)