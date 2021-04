Tunisia: presidente Saied rimanda in parlamento emendamenti legge Corte costituzionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione della Corte costituzionale è un passo fondamentale per uscire dallo stallo politico venutosi a creare in Tunisia di recente. L’ampio rimpasto di governo proposto dal premier Hichem Mechichi e approvato dal Parlamento è ostacolato dal presidente della Repubblica, Kais Saied. Egli infatti si oppone alla cerimonia di giuramento di quattro nuovi ministri sospettati di corruzione e conflitto d’interesse, affermando che il rimpasto di governo sarebbe incostituzionale. I nuovi componenti dell’esecutivo (considerati vicini al primo ministro, al movimento islamico Ennahda e al partito liberista Qalb Tounes) non possono esercitare le loro funzioni senza aver prima prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica. Ma Saied può davvero bloccare le nomine proposte dal premier e approvate dal parlamento? Il dibattito all’interno della comunità degli avvocati costituzionalisti tunisini è aperto, complice appunto anche la mancata formazione della Corte costituzionale. (Tut)