Tropea: sindaco Macrì, "Borgo più bello d’Italia 2021" un’emozione per la vita

- "Tropea esulta della vittoria ed accanto alla gioia avverte la profonda gratitudine per i tanti che hanno contribuito a decretarla. É stato un afflato indescrivibile di condivisione, un passa parola ininterrotto che, senza difficoltà alcuna, ha unito tutti in un unico desiderio: conquistare l’ambito premio". Così il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, commenta la vittoria della cittadina tirrenica a Borgo più bello d’Italia 2021. "Il trofeo non certifica semplicemente la bellezza senza tempo di un luogo magico in cui s’intrecciano armoniosamente cultura e natura - prosegue - ma anche la coesione di una comunità sana che travalica il Borgo cittadino per coinvolgere l’intera Calabria, che ha eletto Tropea come proprio emblema, tutti i tropeani, i calabresi sparsi nel mondo e i tantissimi che, liberamente, ne hanno fatto il proprio luogo dell’anima. Tropea è orgogliosa di aver gareggiato assieme ad altri 19 esclusivi Borghi: volti variopinti e spettacolari di tutta la nostra bellissima Italia.Il nostro legame rimarrà nel tempo e insieme potremo concordare di vivere ancora occasioni straordinarie di crescita. Vogliamo ringraziarvi singolarmente e sottolineare che ognuno di Voi avrebbe potuto conquistare l’ambito label di qualità. Ha vinto Tropea e la Calabria e noi, tropeani e calabresi, ne siamo fieri ma siamo anche consapevoli che tutti avreste potuto meritare il riconoscimento per bellezza e impegno profuso, per ognuno di Voi auspichiamo di vero cuore tanto successo". (segue) (Ren)