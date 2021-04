Tropea: sindaco Macrì, "Borgo più bello d’Italia 2021" un’emozione per la vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi difficili che stiamo attraversando - aggiunge il primo cittadino - non hanno intaccato la nostra voglia di vivere e di godere i beni che abbiamo la fortuna di possedere facendo parte di un contesto umano, storico e paesaggistico così eccezionalmente bello, la gioia che abbiamo ricevuto sarà una carica straordinaria di energia per andare avanti proficuamente, é una vittoria impegnativa che ci carica della responsabilità di esserne degni diventando testimoni del valore dell’impegno nella cura del proprio spazio vitale". "Come sindaco di Tropea, con profonda commozione - conclude - dedico questa grandissima conquista a Jole Santelli, la nostra giovane governatrice prematuramente e improvvisamente scomparsa, cara amica di Tropea e della Calabria gioisci anche tu di questo successo della tua terra che va nella direzione che tu desideravi tracciando per noi calabresi dimensioni nuove, fresche, pulite, profumate di impegno e di comunione". (Ren)