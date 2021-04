Repubblica Ceca: Covid, lo stato d'emergenza terminerà l'11 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato d'emergenza per il Covid-19 nella Repubblica Ceca terminerà l'11 aprile, in quanto il governo non vuole una nuova proroga da parte del Parlamento di Praga. Lo ha affermato il premier ceco Andrej Babis parlando ai giornalisti. "Lo stato di emergenza finisce domenica prossima, 11 aprile", ha sottolineato Babis chiarendo che il suo esecutivo non intende ottenere una nuova proroga. "Lo stesso giorno termineranno anche il coprifuoco notturno dalle 21 alle 5 e il divieto degli spostamenti dei cittadini tra le regioni del Paese", ha aggiunto il premier della Repubblica Ceca.(Vap)