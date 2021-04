Roma: Pasquetta in zona rossa e romani ripiegano sui parchi, controlli intensificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda Pasquetta di fila, Roma è in zona rossa. Una serrata diversa da quella del 2020, ma che costringe comunque i romani a casa, dati i ristoranti chiusi e la possibilità di visita ai parenti limitata. La Capitale, così come ieri, è silenziosa, poco trafficata e senza turisti. I romani allora hanno deciso di ripiegare sullo sport: i parchi sono aperti. Villa Pamphili e non sono, sono “affollate” di corridori, ciclisti, coppie a passeggio, residenti che colgono l’occasione per prendere qualche raggio di rose. Pattuglie delle forze dell'ordine e vigili sono impegnate nei controlli già da venerdì, e in particolare oggi le verifiche saranno intensificate. Pattuglie ai caselli e sulle direttrici di uscita ed entrata. Sul litorale sarà usato anche un drone. (segue) (Rer)