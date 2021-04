Roma: Pasquetta in zona rossa e romani ripiegano sui parchi, controlli intensificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana appena trascorso la polizia locale di Roma Capitale ha eseguito oltre 5 mila controlli e registrato circa 80 le violazioni. Particolare attenzione è stata posta, e sarà posta oggi, sul lungomare di Ostia, sui parchi e Ville Storiche della Capitale dove, oltre alle pattuglie di presidio, sono operativi agenti in bici. Oggi il drone, impiegato ieri a Ostia e Fiumicino, sarà impiegato anche nella zona di Fregene, per verificare a Pasquetta eventuali picnic ed assembramenti non consentiti. (Rer)