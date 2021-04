Donbass: Borrell, confronto con ministro degli Esteri ucraino Kuleba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è preoccupata per gli ultimi sviluppi nell'Ucraina sud orientale e l'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell intende avere un confronto sulla situazione con il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba. E' quanto annunciato su Twitter dallo stesso Borrell, dopo un colloquio telefonico avuto ieri sera con il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. "Seguiamo con grande preoccupazione l'attività militare russa attorno all'Ucraina. Incrollabile sostegno dell'Ue alla sovranità ed all'integrità territoriale", ha dichiarato Borrell. Il prossimo Consiglio Affari esteri dell'Ue è in programma il 19 aprile.(Res)