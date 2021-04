Vietnam: eletti Pham Minh Chinh come primo ministro e Nguyen Xuan Phuc come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Vietnam eleggerà quest’oggi Pham Minh Chinh, già segretario della commissione organizzativa del comitato centrale del Partito comunista, come primo ministro in sostituzione di Nguyen Xuan Phuc, che diventerà il nuovo presidente. Lo riferisce il quotidiano giapponese “Nikkei”. Entrambi avranno a disposizione mandati da cinque anni e presteranno giuramento già questa sera. La nuova leadership avrà il compito di mantenere in crescita l’economia nazionale, uscita sostanzialmente indenne dalla crisi pandemica, e di preservare la stabilità politica e sociale. L’obiettivo, secondo gli esperti, è di assestare il Vietnam su un tasso di crescita annuo del Pil pari al 6 per cento. (segue) (Fim)