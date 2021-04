Vietnam: eletti Pham Minh Chinh come primo ministro e Nguyen Xuan Phuc come presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo premier potrebbe tuttavia pagare la scarsa esperienza governativa ad alto livello. All’inizio della carriera, tra il 1984 e il 1996, è stato ricercatore al ministero degli Affari interni e diplomatico in Romania. Successivamente ha servito nel ministero di Pubblica sicurezza, arrivando a ricoprire l’incarico di vice ministro nel 2010. Una lunga gavetta che lo ha visto poi passare quattro anni nella provincia di Quang Ninh come leader locale del partito. La carriera ha avuto una svolta nel 2015, quando Chinh è tornato a Hanoi come numero due del comitato organizzativo centrale. Tra le altre nominee odierne figurano quella del generale Nguyen Trong Nghia, che guiderà la commissione per la Propaganda e l’Istruzione del comitato centrale dopo aver supervisionato l’unità informatica da 10 mila membri dell’esercito che monitora i contenuti politici sui social media. (Fim)