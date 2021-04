Israele: Netanyahu oggi in tribunale per avvio fase probatoria processo corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è atteso oggi in tribunale per l'avvio della fase probatoria del processo a suo carico per presunta corruzione. E' quanto stabilito nei giorni scorsi dal tribunale distrettuale di Gerusalemme, che ha esonerato il primo ministro uscente dal presentarsi durante la testimonianza dell’ex editore del sito di notizie “Walla” Ilan Yeshua, nell’ambito del cosiddetto “caso 4000”. Lo scorso 23 febbraio, a un mese esatto dal voto del 23 marzo, il tribunale ha rinviato al oggi, 5 aprile, la fase probatoria del processo, accogliendo la richiesta dei legali di Netanyahu di riprendere il processo dopo le elezioni legislative. Le udienze di terranno tre volte a settimana: lunedì, martedì e mercoledì. Al contempo, i giudici titolari del caso hanno respinto la richiesta dei legali del primo ministro di annullare le accuse penali a suo carico per l’apparente mancata approvazione scritta da parte del procuratore generale delle indagini penali. Nella sentenza, i giudici hanno scritto: "Dopo aver rivisto ed esaminato le motivazioni delle parti, siamo giunti alla conclusione generale che non è emerso alcun motivo chiaro per l'archiviazione dell'accusa". (segue) (Res)