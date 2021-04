Roma: aveva allestito una base di spaccio nel suo appartamento, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si ferma lungo il tragitto percorso in macchina nel quartiere Aurelio – Gregorio VII e prende contatti con diverse persone e poi torna presso la sua abitazione, dove aveva messo in piedi una vera e propria attività di spaccio. Tutti movimenti che non sono sfuggiti agli agenti della polizia di Stato del XI Distretto San Paolo, che proprio due giorni fa, durante l'ennesimo servizio di osservazione, hanno notato N.A. che nel tornare a casa, in prossimità del cancello carrabile, faceva salire in macchina un uomo che lo stava aspettando. Fermati per un controllo di polizia, entrambi sono apparsi eccessivamente nervosi, rispondendo, alle domande fatte dai poliziotti, con voce tremolante e tono basso. Insospettiti da tale atteggiamento, N.A. agli agenti ha confessato di detenere droga in casa: confessione risultata vera perché in una scatoletta di cartone di colore nero con scritta "Prada", i poliziotti hanno trovato diversi grammi di hashish e all'interno di un cassetto del comò in camera da letto, 1.050 euro in contanti. Dentro una delle scarpe che indossava l'uomo sono stati poi trovati 2 involucri in plastica termosaldata contenenti cocaina. (segue) (Rer)