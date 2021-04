Roma: aveva allestito una base di spaccio nel suo appartamento, arrestato 45enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato una chiave di cui N.A. non sapeva giustificare il possesso, e ha negato di possedere un box o una cantina. Risposta che non ha convinto i poliziotti: un primo tentativo nelle cantine del piano seminterrato della sua palazzina dove però la chiave non ha aperto nulla e poi il secondo tentativo nella scala vicina: qui un lucchetto di sicurezza si è aperto e una volta entrati un forte olezzo di "fumo" ha inondato la cantina. Iniziata la perquisizione gli agenti hanno trovato una borsa frigo: al suo interno 2 chili di hashish e ulteriori pezzi della stessa sostanza del peso di circa 90 grammi. Detenzione ai fini di spaccio, questo il reato contestato al 45enne romano, con precedenti di polizia anche specifici che, terminati gli atti di rito è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della convalida dell'arresto. (Rer)