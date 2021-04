Vaccino: in Italia somministrate oltre undici milioni dosi, gli immunizzati sono 3,4 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11.081.612 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’86,6 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 12.790.080, mentre ammonta a 3.443.161 il totale delle persone vaccinate alle quali sono state inoculate la prima e la seconda dose. Sono questi i dati dell’ultimo Report elaborato dal governo e dalla struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid. La campagna vaccinale ha già riguardato 6.576.611 donne e 4.505.001 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.064.201 operatori sanitari, 502.068 unità di personale non sanitario, 569.224 ospiti di strutture residenziali, 3.784.742 over 80, 234.618 persone delle Forze armate, 1.056.667 del personale scolastico e 1.870.092 cittadini appartenenti ad altre categorie. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale anche oggi, a Pasquetta. L’obiettivo del governo è quello di arrivare entro la fine del mese a 500 mila dosi somministrate al giorno. E, se si raggiungerà questa cifra, per il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza Covid, la chiusura della campagna vaccinale potrebbe arrivare anche a settembre. (segue) (Rin)