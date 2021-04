Vaccino: in Italia somministrate oltre undici milioni dosi, gli immunizzati sono 3,4 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo mese è previsto l’arrivo di 8 milioni di dosi e da qui fino a maggio-giugno di 40 milioni. La fine della scorsa settimana sono già arrivate a Pratica di Mare 1,8 milioni di dosi, tra le quali l’atteso lotto da 1,3 di AstraZeneca, che ha scongiurato lo stop delle somministrazioni in diverse regioni. I punti vaccinali al momento operativi sono 2.066, mentre a febbraio erano 1500, e si punta ad allargare sempre di più il loro numero. Dalla metà di aprile, infatti, in tutta Italia ci si potrà vaccinare anche nelle farmacie. L’intesa tra il ministro della Salute Roberto Speranza, le Regioni, Federfarma e Assofarm è stata siglata alla fine di marzo e il coinvolgimento dei farmacisti sarà su base volontaria. Finora hanno già aderito 19 mila farmacie all’accordo e in Liguria la sperimentazione è già partita. Il programma non prevede la presenza di un medico in farmacia durante i vaccini e, molto probabilmente, verrà utilizzato prevalentemente il vaccino monodose Johnson & Johnson, che arriverà in Italia il 16 aprile. (segue) (Rin)