Vaccino: in Italia somministrate oltre undici milioni dosi, gli immunizzati sono 3,4 milioni (3)

- Dalla prossima settimana, invece, si metteranno le basi per i vaccini in azienda. Domani, martedì 6 aprile, infatti, il governo e le parti sociali firmeranno un accordo ad hoc. In Sicilia, infine, è partita la vaccinazione anche nelle parrocchie che hanno aderito all'iniziativa per la somministrazione nelle chiese. Il protocollo d'intesa, siglato dal presidente della Regione Nello Musumeci e dal presidente della Conferenza episcopale siciliana l'arcivescovo Salvatore Gristina, ha dato la possibilità lo scorso fine settimana a quasi seimila persone della fascia dai 69 ai 79 anni di ricevere il vaccino. (Rin)