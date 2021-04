Libia: trasporto di materiale umanitario della Cooperazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un carico umanitario della Cooperazione italiana composto da oltre 10 tonnellate di materiale medico-sanitario è giunto domenica al porto di Tripoli, dalla base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi. La fornitura italiana si compone di 1 milione di mascherine protettive, kit sanitari di emergenza, materiale medico-chirurgico e farmaci per il trattamento di malattie non trasmissibili, e servirà a rafforzare le attività di assistenza portate avanti dal National Centre for Disease Control libico a favore delle fasce vulnerabili della popolazione libica e dei migranti e rifugiati presenti nel Paese. L’iniziativa si inserisce nella consolidata attività italiana di sostegno al popolo libico e si collega ad una rafforzata cooperazione in materia sanitaria tra i Paesi, in particolare per contrastare la pandemia da Covid-19.(Res)