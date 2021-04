Roma: controlli antidroga a Villa Glori, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Villa Glori che durante un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno arrestato, durante un appostamento in via Pomona, D.L.M. romano di 56 anni. I poliziotti hanno notato un uomo telefonare con fare sospetto nei pressi dell'abitazione di D.L.M. – pochi secondi di attesa e l'uomo si è incontrato con lo spacciatore e poi lo scambio droga/soldi. Terminata la compravendita i poliziotti sono intervenuti: il cliente è stato trovato con la droga appena acquistata mentre lo spacciatore, dopo avergli trovato i soldi, è stato accompagnato presso la sua abitazione dove hanno trovato, nascoste sul soppalco del bagno, 11 dosi suddivise in bustine di cocaina pronte per essere vendute. (segue) (Rer)