Roma: controlli antidroga a Villa Glori, arrestati due spacciatori (2)

- Sempre gli investigatori di Villa Glori hanno portato a termine un'indagine di polizia giudiziaria con l'arresto di L.M.31enne romano per spaccio di sostanze stupefacenti. Il continuo via vai di persone presso la sua abitazione e il forte odore di fumo che si sentiva e la perquisizione domiciliare: nel cassetto di un mobile tra gli abiti i poliziotti hanno trovato 45 pezzi di hashish, circa 100 grammi totali e denaro contante nonché un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento. (Rer)