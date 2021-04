Bulgaria: elezioni, spoglio parziale vede in testa il partito del premier Borisov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) risulta la prima forza politica dopo lo spoglio effettuato sul 42 per cento dei voti espressi nelle elezioni parlamentari di ieri. Secondo quanto riferisce l'emittente "Bnt", citando i dati della Commissione elettorale centrale (Cik), il partito del premier uscente Bojko Borisov ottiene il 24,15 per cento delle preferenze. Segue la formazione politica legata al presentatore televisivo, Slavi Trifonov, C'è certa gente, con il 19 per cento delle preferenze. Il Partito socialista bulgaro (Bsp), forza politica di cui fa parte il presidente della Repubblica Rumen Radev, si colloca al terzo posto con il 14,88 per cento delle preferenze. La forza Bulgaria democratica è al quarto posto con il 10,97 per cento, seguita dal Movimento per i diritti e le libertà (Dpf) con l'8,71 per cento e Alzati! Esci! con il 5,08 per cento. Il partito ultranazionalista Vmro di Krassimir Karakachanov si attesta infine al 3,58 per cento. (segue) (Seb)