Bulgaria: elezioni, spoglio parziale vede in testa il partito del premier Borisov (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mustafa Karadaya, leader del Movimento per i diritti e le libertà, ha dichiarato che gli elettori bulgari hanno votato per il cambiamento. "Anche noi scommettiamo sul cambiamento. Da più di quattro anni parliamo del bisogno di normalità in politica e del ripristino della democrazia", ha detto Karadaya. Il leader di Bulgaria democratica, Hristo Ivanov, ha commentato i risultati preliminari osservando che "se tutti rispettano i propri impegni espressi nella campagna elettorale, Gerb non sarà in grado di formare un governo". (Seb)