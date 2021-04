Roma: spacciava in auto con droga nascosta sotto il sedile, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del VII Distretto San Giovanni passando lungo via Pasquale Tola, hanno notato un uomo a bordo di una macchina fermo che si guardava sempre intorno. Insospettiti dall'atteggiamento del conducente gli agenti hanno deciso di controllarlo e da subito, ha assunto un atteggiamento nervoso. Nervosismo che ha indotto gli agenti a far scattare il controllo all'interno dell'auto dove, sotto il sedile, è stato trovato un involucro contenente 15 confezioni in cellophane termosaldate di cocaina e circa 400 euro. V.T. romano di 54 anni, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio. (Rer)