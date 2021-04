Roma: '"scambi" sospetti a Tor Bella Monaca, arrestati due spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, gli agenti del VI Distretto di P.S. Casilino, hanno notato, lungo i pianerottoli di uno degli stabili un giovane, il quale, dopo essere stato osservato per alcuni minuti mentre chiacchierava con altri ragazzi, si è diretto verso le scale che portavano ai garage ed è stato visto rovistare in una cassetta a muro. Bloccato, D.D. 19enne romano con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di circa 210 euro in contanti e di una chiave che si è scoperto essere quella per aprire la cassetta: il deposito della droga dove hanno trovato la droga. Sempre a Tor Bella Monaca gli agenti delle Volanti in via Giacinto Camassei hanno visto due giovani parlottare tra di loro e poco dopo prelevare, da uno dei due, sotto un'autovettura qualcosa e consegnarla al suo "amico". Avvicinatisi a loro per un controllo, l'uomo che aveva prelevato l'oggetto dal suolo ha tentato di sfuggire ma è stato bloccato a poca distanza e, dopo averlo identificato per L.A. 28enne romano è stato perquisito e trovato in possesso di cocaina e 175 euro. (Rer)