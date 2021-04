Roma: Raggi, con Strade nuove riqualificata via Baldo degli Ubaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via Baldo degli Ubaldi è una delle strade più conosciute del quartiere Aurelio. Viene utilizzata ogni giorno da migliaia di cittadini, anche a me è capitato di percorrerla più volte per tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Da molto tempo necessitava di una riqualificazione completa, non di semplici rattoppi sul manto stradale, per la sicurezza di tutti i cittadini, così come facciamo abitualmente per le altre Strade nuove". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo lavorato di notte per non creare traffico e problemi alla viabilità del quartiere. Gli attraversamenti pedonali sono più visibili grazie alla nuova segnaletica. Riqualifichiamo anche tratti di marciapiede e installiamo parapedonali per proteggere i cittadini". (Rer)