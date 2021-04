Russia-Italia: oggi conferenza stampa di presentazione di New Italian Cinema Events 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma questa mattina alle ore 11 la conferenza stampa di presentazione della 28ma New Italian Cinema Events (Nice) 2021. La conferenza si terrà presso l'agenzia di stampa "Tass" di Mosca e potrà essere seguita attraverso la piattaforma Zoom. L'evento presentato oggi si svolgerà dal 7 all’11 aprile a Mosca (Cinema Oktyabr-Galleria Tretyakov) , dal 13-19 aprile a Novosibirsk (Cinema Pobeda) e in ottobre (data da definire) a San Pietroburgo (Cinema Rodina). Nella conferenza stampa, in collegamento con il Cinema la Compagnia di Firenze, ci saranno: Viviana del Bianco, fondatrice e direttrice di Nice; Pablo Benedetti, regista del lungometraggio in concorso "Anja"; Stefania Ippoliti, presidente della Film Commision Toscana; in link esterno ci saranno Ginevra Elkann, regista di "Magari" (film di apertura del Festival). In presenza, all’agenzia Tass" di Mosca, interverranno: Walter Ferrara, primo consigliere per gli Affari culturali presso l'ambasciata d’Italia in Russia (Rum)