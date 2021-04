Business news: ministero Esteri Cina, regole commerciali Omc da rivedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manipolazione delle regole commerciali da parte dei Paesi occidentali deve cessare. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, in conferenza stampa giovedì primo aprile, in risposta a quanto affermato in precedenza dalla segretaria del Commercio internazionale del Regno Unito, Liz Truss. Truss ha infatti invitato mercoledì i Paesi del G7 a "riformare l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)" e a "fare i conti con la Cina", sostenendo che la Repubblica popolare "non dovrebbe più essere designata come Paese in via di sviluppo", ed evidenziando quanto sia "ridicolo che alcuni Paesi possano eludere le discipline di mercato". La portavoce cinese, ricordando che quest'anno ricorre il 20mo anniversario dell'ingresso della Cina nell'organizzazione, ha affermato che "negli ultimi 20 anni, la Cina ha mantenuto il suo impegno, rispettato le regole dell'Omc e salvaguardato il sistema commerciale multilaterale". In quanto seconda potenza economica mondiale, il cui contributo annuale sull'economia mondiale raggiunge circa il 30 per cento, e con il suo grande mercato di consumo, la Repubblica popolare "è il principale partner commerciale di oltre 120 Paesi e ci sono più di un milione di imprese straniere attive in Cina", ha puntualizzato Hua. Citando le statistiche, Hua ha anche dichiarato che "gli investimenti esteri in Cina sono aumentati dell'81 per cento su base annua nel 2020, nonostante la pandemia del Covid e la recessione economica globale". Hua Chunying ha poi chiesto: "Se la Cina facesse ciò per cui l'hanno criticata, perché così tante imprese straniere vorrebbero investire e fare affari nel Paese?". (Cip)