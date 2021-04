Business news: Golfo, nel 2020 profitti delle banche in calo del 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche quotate sui mercati finanziari dei Paesi del Golfo hanno registrato, durante il 2020, un calo dei profitti pari al 32,2 per cento, sotto la pressione dell’aumento delle spese necessarie a far fronte all’impatto del Covid-19. È quanto emerge da un rapporto della compagnia privata kuwaitiana Kamco Invest, basato sui dati di 62 istituti di credito quotati nella regione. Le banche dell’area, secondo il rapporto, hanno registrato in tutto il 2020 profitti per 25 miliardi di dollari, contro i 36,9 miliardi di dollari del 2019. Si tratta della maggior contrazione su base annua almeno dal 2002, ed è nettamente maggiore rispetto a quella, pur cospicua (22,3 per cento), registrata in occasione della crisi finanziaria globale del 2008. Il Paese che ha visto la maggior perdita netta è stato proprio il Kuwait, con un calo del 55 per cento – fino a 1,5 miliardi di dollari – seguito dal Bahrein, con profitti in diminuzione del 53,6 per cento, e gli Emirati, con profitti ridotti del 44,2 per cento. (Res)