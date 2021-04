Business news: Arabia Saudita, obiettivo è aumento export non petrolifero del 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Industria dell’Arabia Saudita, Bandar al Khorayef, ha ribadito durante una conferenza stampa a Riad che il regno mira, in base ai piani annunciati in precedenza, ad aumentare il tasso delle esportazioni non-petrolifere dal 16 al 50 per cento del totale, in linea con il piano Saudi Vision 2030. Il lancio del programma “Made in Saudi”, sotto l’egida del principe ereditario Mohammed bin Salman, giunge come iniziativa mirante a sostenere i prodotti e servizi nazionali a livello locale e globale, ha aggiunto Al Khorayef. Il settore industriale punta inoltre ad attirare investimenti locali e stranieri nel Regno, sulla base dei 10 mila stabilimenti già costruiti, con investimenti totali pari a 1.100 miliardi di rial (250 miliardi di euro). (Res)