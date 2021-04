Business news: ministero Elettricità Iraq, collegamento con Golfo completato all’80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per il collegamento elettrico tra il Golfo e l’Iraq sono completi all’80 per cento, e nell’arco di un paio d’anni prenderanno il via quelli per un collegamento con la Giordania. Lo ha detto il portavoce del ministero dell’Elettricità di Baghdad, Ahmed Musa, all’agenzia di stampa irachena “Ina”. “l lavori per il collegamento con il Golfo da parte irachena sono completi all’80 per cento, e ora la questione passa all’altro lato”, ha detto Musa, sottolineando che la parte del Golfo ha chiesto di “costruire sedi in territorio iracheno e fornire alcune autorizzazioni”. Il collegamento comprenderà linee provenienti dal territorio del Kuwait, indipendenti rispetto a quelle della rete elettrica kuwaitiana, ha proseguito Musa, sottolineando che lo scopo del progetto è connettere le centrali elettriche di Zour (Kuwait) e Al Faw (sud dell’Iraq). Per quanto riguarda il collegamento con la Giordania, Musa ha sottolineato che il ministero di Baghdad ha “siglato un contratto” con Amman e ha affidato i lavori alla compagnia General Electric. “Il limite temporale di questo progetto, nella prima fase, è di 26 mesi”, ha detto il portavoce, sottolineando che “è in corso un’indagine dei territori coinvolti”, dove si trovano diversi residuati bellici. Il progetto consiste nel collegare le centrali di Risha (in Giordania) e l’impianto di trasformazione di Al Qaim (in Iraq). “I progetti di collegamento elettrico non sono unicamente pensati per il trasporto di energia, ma piuttosto l’Iraq sarà un corridoio per trasferire l’energia verso altri Paesi e viceversa, che si tratti del Golfo o della Giordania”, ha detto Musa, alludendo alla possibilità di un futuro “mercato aperto dell’energia”. (Res)