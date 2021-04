Business news: algerina Sonatrach e Shell firmano accordo per fornitura di gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina Sonatrach e Shell International Trading and Shipping Company Limited hanno firmato un memorandum d'intesa per la fornitura e il commercio di gas e petrolio. Lo riferisce una nota di Sonatrach. L’accordo fornisce una base per le due aziende per esplorare vie di cooperazione sulla fornitura e il commercio di petrolio, gas naturale e prodotti petroliferi, nonché sul commercio di prodotti a basso impatto ambientale. "Il memorandum d’intesa – precisa la compagnai algerina – permetterà inoltre alle due società di discutere modi per ridurre le emissioni di gas serra e migliorare le pratiche di gestione della CO2". (Ala)