Business news: Etiopia, Emirati inviano volo umanitario a sostegno della popolazione del Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato un un volo umanitario contenente 46 tonnellate di cibo e forniture mediche in Etiopia a sostegno della popolazione vittima del conflitto nella regione del Tigrè. "Gli Emirati Arabi Uniti hanno una forte relazione con l'Etiopia e questa assistenza fa parte delle direttive della leadership degli Emirati Arabi Uniti per fornire assistenza umanitaria e allo sviluppo a popoli fraterni e amichevoli", ha dichiarato l'ambasciatore emiratino in Etiopia, Mohamed Salem Al Rashedi, presente alla consegna degli aiuti. "Gli Emirati Arabi Uniti stanno lavorando per sostenere la situazione umanitaria e di sviluppo nella regione del Tigrè, che sta soffrendo per l'impatto della guerra e la diffusione del Covid-19", ha aggiunto il diplomatico, sottolineando l'impegno degli Emirati per un approccio umanitario che estenda i soccorsi di emergenza ai Paesi bisognosi e il sostegno della leadership emiratina al popolo dell'Etiopia e ad altri popoli del mondo per superare le crisi umanitarie. Gli Emirati hanno promesso 5 milioni di dollari per sostenere gli sfollati sul confine etiope-sudanese in collaborazione con il Programma alimentare mondiale (Pam) e altre organizzazioni internazionali. Inoltre, le autorità di Abu Dhabi hanno inviato sei aerei con a bordo quasi 300 tonnellate di aiuti umanitari e hanno fornito all'Etiopia 18,5 tonnellate di forniture mediche come parte della loro risposta globale alla pandemia di Covid-19, sostenendo gli sforzi dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Etiopia per fornire 15 tonnellate di assistenza medica. Gli Emirati hanno anche contribuito agli sforzi del Pam per l'allestimento di un ospedale da campo per il trattamento dei pazienti Covid. (Res)