Business news: presidente Congo-Kinshasa in Qatar, attesa firma accordo di cooperazione economica

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, si trova in visita in Qatar su invito dell'emiro Sheikh Tamin bin Hamad al Thani. Lo riferisce la presidenza congolese su Twitter, precisando che Tshisekedi è arrivato a Doha ieri sera e incontrerà oggi l'emiro nel quadro di una visita di lavoro che avrà al centro temi di economia, politica e diplomazia. Il faccia a faccia, che sarà seguito da un incontro allargato ad altri esperti, avrà come obiettivo principale "il rafforzamento delle relazioni diplomatiche tra la Rdc e il Qatar nonché la formalizzazione di un nuovo quadro generale per la cooperazione economica tra i due Stati", prosegue la presidenza congolese, sottolineando che Tshisekedi è il primo capo dello Stato della Rdc ad essere stato invitato dall'emiro qatariota. (Res)