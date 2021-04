Business news: Etiopia ed Eritrea siglano accordo su accesso congiunto al mare nei porti di Massaua e Assab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita resa ad Asmara, venerdi 26 marzo, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha siglato con il presidente eritreo Isaias Afewerki un accordo che prevede l'accesso etiope ai porti eritrei di Massaua e Assab e, da parte eritrea, il rinnovo delle strutture portuali per fornire un servizio "no stop" nel futuro traffico marittimo. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Epa" il portavoce del ministero degli Affari esteri etiope, Dina Mufti, spiegando che il passaggio ad una più integrata cooperazione economica fra Etiopia ed Eritrea ha un'importanza fondamentale per la pace e la stabilità del Corno d'Africa. Il portavoce ha ricordato che oltre a condividere confini e comunità, l'Etiopia e l'Eritrea erano in passato un unico Stato, un'unità che viene ritenuta come il fattore principale per i legami culturali e sociali di cui le due popolazioni hanno goduto. "Quello che è di proprietà dell'Etiopia manca all'Eritrea e quello che hanno loro non lo abbiamo noi", ha detto il portavoce etiope, aggiungendo che l'estesa costa dell'Eritrea si avvale della buona opportunità commerciale di import-export dell'Etiopia. Il portavoce ha quindi espresso il suo ottimismo sull'uso congiunto degli sbocchi al mare come reciproco vantaggio per le persone e le economie dei due Paesi, come già dimostrato ai suoi occhi dalla crescita economica etiope degli ultimi anni. Mufti ha sottolineato infine che coinvolgimento delle comunità di confine nello Stato del Tigrè e nella parte eritrea è stato oggetto del dialogo fra le autorità, nell'ottica di ripristinare i legami interpersonali tra i due Paesi. (Res)