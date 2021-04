Business news: Nigeria, al via lo sciopero del personale sanitario, richiesto pagamento stipendi arretrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nigeriana dei medici residenti (Nard) ha iniziato uno sciopero a tempo indeterminato per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati del suo personale e per protestare contro le strutture inadeguate e la mancanza di dispositivi di protezione. Gli scioperanti chiedono anche il pagamento di un'indennità sui rischi corsi dal personale sanitario durante la pandemia. Le autorità affermano che lo sciopero ostacolerà gli sforzi per affrontare la pandemia, compreso un programma per somministrare 40 milioni di dosi del vaccino Oxford-AstraZeneca, sebbene ciò sia stato negato da Nard. Secondo il sindacato, 17 medici sono morti di Covid da quando il primo caso è stato diagnosticato in Nigeria nel marzo 2020. Il sindacato afferma di aver ricevuto inizialmente un'indennità mensile di rischio di 12 dollari, ma che quei pagamenti si sono interrotti dopo tre mesi. Dall'inizio della pandemia la Nigeria ha registrato oltre 160 mila casi di Covid-19 e 2 mila decessi. (Res)