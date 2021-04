Business news: Banca mondiale, Paesi costieri dell'Africa occidentale cresceranno oltre il 6 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi costieri dell'Africa occidentale dovrebbero superare la soglia del 6 per cento di crescita nel 2021, essendo meno dipendenti dalle materie prime e relativamente risparmiati dalla nuova ondata di coronavirus. È quanto afferma l'ultimo rapporto "Africa's Pulse" sullo stato dell'economia dell'Africa sub-sahariana, pubblicato dalla Banca mondiale. Secondo il rapporto, a far registrare una decisa ripresa saranno soprattutto i Paesi che dipendono meno dall'export di materie prime, come la Costa d'Avorio (+6,2 per cento), la Guinea (+6,6 per cento) e il Niger (+6,9 per cento). Paesi molto dipendenti in particolare dal petrolio, come l'Angola, o che si trovano ad affrontare difficoltà economiche persistenti, come il Sudafrica, conosceranno invece una ripresa più lenta o nulla. La prima ondata di pandemia - scrive la Banca mondiale - ha risparmiato relativamente la regione, dove la crescita è svanita per la prima volta in 25 anni e l'economia si è contratta in media del 2 per cento nel 2020, tuttavia con risultati meno catastrofici che in Europa o in America latina dal momento che il virus si è diffuso meno rapidamente e che i prezzi mondiali dei prodotti di base si sono ripresi più rapidamente del previsto grazie alla ripresa degli acquisti cinesi. (Res)