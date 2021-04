Business news: ministro Esteri Egitto a Kinshasa per ripresa colloqui su diga Gerd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si sta recando a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, per riavviare i colloqui sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Alla riunione, secondo quanto confermato ieri da fonti etiope, dovrebbero partecipare gli esperti dell'Unione africana e dei tre Paesi (Egitto, Etiopia e Sudan), nonché osservatori della Repubblica democratica del Congo (Rdc), che detiene la presidenza di turno dell'Ua. Lo scorso 30 marzo, il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah Al Sisi, ha lanciato un forte monito ad Addis Abeba, in un discorso pronunciato nella sede dell’Autorità del Canale di Suez in occasione del disincagliamento della nave Ever Given. "Nessuno può prendere una goccia d'acqua dall'Egitto. Se accadrà, ci sarà una inimmaginabile instabilità nella regione”, ha dichiarato Al Sisi. Il presidente ha sottolineato che un compromesso sulle quote idriche dell’Egitto rappresenta “una linea rossa”, promettendo di agire in caso la quota di acqua del Nilo che spetta al Paese fosse messa a repentaglio. “Se la nostra quota sarà influenzata la nostra risposta influenzerà la stabilità dell’intera regione”, ha dichiarato Al Sisi. "Il nostro dialogo è sempre stato razionale e paziente", ha dichiarato Al Sisi, precisando che l'Egitto "non minaccia e non ha mai minacciato nessuno” in questi anni. "Le azioni ostili hanno ripercussioni significative e potrebbero durare anni, perché le nazioni non dimenticano", ha sottolineato il presidente egiziano. Al Sisi ha comunque sottolineato la volontà dell’Egitto di portare avanti il percorso negoziale con l’Etiopia, rivelando che le prossime settimane vedranno una "mossa aggiuntiva" nei negoziati, mirando a un accordo legalmente vincolante sul riempimento e il funzionamento della diga. (Cae)