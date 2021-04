Bagnoli: tra bonifiche inattuate e la speranza del Recovery (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Bagnoli è lo spauracchio della riconversione: lo Svimez si augura di non replicare all’Ilva Taranto la “fallimentare esperienza di una bonifica infinita come avvenuto in altre aree del Sud, quale Bagnoli". Similmente a quanto suggerito per l’acciaieria pugliese, è stato proposto di inserire il recupero dell’ex Italisider tra i progetti del Pnrr. Per Bagnoli, i fondi europei sembrano però un’opportunità ormai lontana visto che “la scadenza per inviare i documenti necessari è il 15 aprile e – ha ricordato Flores – è necessario stabilire se c'è la volontà o no con il ministro per il Sud”. La titolare del dicastero, Mara Carfagna, in occasione dell’anniversario dell’incendio della Città della Scienza si era già espressa in merito alla possibilità un apposito tavolo per la bonifica di Bagnoli, ma nulla è stato detto riguardo ai fondi del Recovery. (segue) (Ren)