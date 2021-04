Business news: India, posti di lavoro nella “gig economy” triplicheranno in tre o quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India i posti di lavoro nella “gig economy”, il modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, triplicheranno nei prossimi tre o quattro anni, passando dagli attuali otto milioni a 24 milioni. Lo prevede una ricerca di Boston Consulting Group (Bcg) e Michael & Susan Dell Foundation. In otto-dieci anni il numero degli addetti potrebbe salire a 90 milioni e il valore delle transazioni a 250 miliardi di dollari, con un contributo alla crescita del prodotto interno lordo dell’1,25 per cento e un aumento della partecipazione delle donne alla forza lavoro. La “gig economy” è ancora in fase iniziale nel Paese, ma ha guadagnato terreno nell’ultimo anno, in seguito all’epidemia di coronavirus e al conseguente lockdown. (Inn)