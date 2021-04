Business news: Iraq, commissione Finanze approva quota del Kurdistan nel bilancio federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della commissione Finanze del parlamento dell'Iraq hanno approvato la quota del bilancio federale destinata alla regione autonoma del Kurdistan iracheno, che dovrà in seguito essere votata in aula. Secondo un membro della commissione, Ikhlas al Dulaimi, la regione ha ceduto su alcune sue richieste, ed è stato trovato un accordo sulla consegna – da parte del governo di Erbil – di 460 mila barili di petrolio al giorno, esclusi costi di produzione, trasporto e ricavi non-petroliferi, in cambio della quota del budget federale ad essa destinata. Le divergenze sulla quota Kurdistan rappresentano una delle principali questioni in sospeso che hanno finora impedito l’approvazione del bilancio federale 2021, in parlamento da fine dicembre, da parte dell’assemblea legislativa di Baghdad. A pesare sull'approvazione del bilancio resta ancora la ferma opposizione di diversi partiti sciiti, inclusa la coalizione Al Fatah (legata alle milizie delle Unità di mobilitazione popolare, Pmu) e la coalizione dello Stato di diritto (dell'ex premier Nuri al Maliki), all'attuale tasso di cambio dinaro-dollaro, dopo la svalutazione introdotta dalla Banca centrale di Baghdad lo scorso dicembre 2020. (Res)