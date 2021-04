Business news: Turchia, importazioni petrolio in calo del 24,7 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni totali di petrolio della Turchia sono diminuite del 24,7 per cento a 2,65 milioni di tonnellate a gennaio 2021 rispetto allo stesso mese del 2020, lo riferisce l’Autorità di regolazione del mercato energetico turco (Emra), secondo quanto riportato dal quotidiano turco “Hurriyet”. A gennaio, la Turchia ha importato la più alta quantità di petrolio dalla Russia con 688.866 tonnellate. Mosca è seguita dall'Iraq e dal Kazakhstan rispettivamente con 604.496 tonnellate e 289.589 tonnellate. Come indica l’Emra nel suo rapporto, il calo della domanda di prodotti petroliferi a seguito delle restrizioni per prevenire la diffusione della pandemia da Covid-19 ha ridotto i volumi complessivi delle importazioni di petrolio della Turchia. La produzione di prodotti raffinati è diminuita del 20,1 per cento a 2,30 milioni di tonnellate a gennaio. Per quanto riguarda i carburanti, la produzione di diesel è diminuita a 1,18 milioni di tonnellate, mentre quella di benzina è calata di quasi il 34,7 per cento a 270.395 tonnellate. Sempre secondo il rapporto dell’Emra, le vendite totali di prodotti petroliferi nazionali a gennaio sono diminuite dell'8 percento a 1,96 milioni di tonnellate rispetto allo stesso mese del 2020. (Res)