Business news: Medio Oriente, deficit bilancia pagamenti Autorità palestinese a 292 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020, la bilancia dei pagamenti dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha registrato un deficit pari a 292 milioni di dollari. È quanto emerge da un rapporto dell’Ufficio centrale palestinese di statistica (Pcbs) e dell’Autorità monetaria palestinese (Pma), ripreso dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa". Contribuiscono a tale deficit, primariamente, il deficit della bilancia commerciale, pari a 1.276 milioni di dollari, e il deficit nella bilancia dei servizi, pari a 228 milioni di dollari. Il sovrappiù nel conto entrate (compensi di lavoratori e investimenti in ingresso) ha raggiunto i 741 milioni di dollari, principalmente grazie ai compensi dei lavoratori che operano in Israele, che hanno raggiunto 705 milioni di dollari (in crescita dell’8 per cento rispetto al trimestre precedente). (Res)