Business news: Banca centrale Israele, possibile aumento tasse per arginare debito dovuto a Covid-19

- Il governo israeliano potrebbe dover aumentare le tasse per tagliare parte del debito accumulato a causa della pandemia Covid-19. E’ il monito lanciato dalla Banca centrale nella sintesi del rapporto sull’andamento dell’economia nel 2020, che sarà pubblicata il 6 aprile. La pandemia ha messo in luce la mancanza di una rete di sicurezza economica da attuare rapidamente, se necessario, e la mancanza di un’adeguata infrastruttura di dati per l’assistenza mirata, spiega la Banca centrale. La politica fiscale deve adattarsi a un'economia post-pandemia "ed essere condotta in modo ordinato" con priorità a lungo termine, al fine di mantenere la credibilità, ha prosegue la Banca di Israele. In questo contesto, è essenziale l’approvazione del bilancio statale per il 2021 per stimolare la crescita e deve, in particolare, investire in capitale umano, trasporti pubblici e infrastrutture di comunicazione, energia e ambiente, afferma il rapporto. (Res)